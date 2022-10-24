В Якутске завершается мобилизация — закрыт пункт сбора военнослужащих
Якутск, 24 октября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Сборный пункт в Якутске, ранее работавший во Дворце спорта, закрыт. Призывать военнослужащих для участия в спецоперации в защиту Донбасса продолжают через городской военкомат, сообщил ЯСИА 24 октября военный комиссар региона Александр Авдонин.
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В столице региона завершается частичная мобилизация. В здании, которое было ранее сборным пунктом, возобновлены занятия детей, учреждение работает в обычном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, детям военнослужащих, мобилизованных из Якутска для участия в спецоперации в защиту Донбасса, оформляют транспортные карты для бесплатного проезда в городских автобусах, а семьям начали раздавать овощные наборы.