Токио, 24 октября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Гаити из-за резкого обострения ситуации в области безопасности временно закрывается посольство Японии. Об этом со ссылкой на МИД страны 24 октября сообщает агентство Kyodo.

DrGulas Президентский дворец в Порт-о-Пренсе, Гаити

Часть сотрудников посольства перемещается во временный офис, созданный при посольстве Японии в соседней Доминиканской Республике. Он будет заниматься вопросами оказания помощи находящимся в Гаити японским гражданам.

Ранее МИД Японии обратился к гражданам страны с призывом немедленно покинуть Гаити и не совершать в эту страну новых поездок.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри в начале октября обратился к международному сообществу за военной помощью на фоне устроенной бандами блокады главного порта страны, которая привела к катастрофической нехватке топлива. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Совбез ООН рассмотреть вопрос о размещении в Гаити военных сил для урегулирования гуманитарного кризиса и ситуации с безопасностью.

На заседании, посвящённом данному вопросу, Совбез ООН ввёл в отношении экстремистских группировок в Гаити санкции и оружейное эмбарго.