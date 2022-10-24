Берн, 24 октября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Запросы пяти граждан России об исключении их из списка санкций изучают власти Швейцарии. Об этом 23 октября сообщает газета Blick.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Как уточнил представитель пресс-службы министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш, ещё в августе власти страны начали изучение запросов от физических лиц об исключении из санкционного списка.

В свою очередь федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) указал, что российскими гражданами было подано пять заявок на исключение их из списка антироссийских санкций. Личности тех, кто подал заявки, не раскрываются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Швейцарии вслед за Евросоюзом новых антироссийских санкций в связи с воссоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.