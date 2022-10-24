Москва, , 05:42 — REGNUM Арбитраж Москвы 22 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение финансовых претензий Роскосмоса к своему же активу — научно-производственному объединению автоматики имени академика Н. А. Семихатова из Екатеринбурга. Сумма запрошенных штрафных санкций превышает 30 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление поступило в базу суда 13 октября 2022 года. Позднее дело принял судья Чадов. В иске речь идёт «о взыскании пени по государственному контракту №551−8469/16/181 от 01.11.2016 г. в размере 30 484 118,7 рубля». Прочие детали пока не сообщались. Стороны между собой связывают с десяток госконтрактов. Например, в 2020 году с АО заключили договор на создание приборно-технологического и программно-алгоритмического обеспечения для разработки нового поколения систем управления перспективных средств выведения космических аппаратов в части базовых компонентов распределенной системы управления для обеспечения телеметрических измерений. Контракт будет действовать до сентября 2025 года.

Напомним, в марте 2022 года госкорпорация сообщила, что в НПО были созданы отечественные электронные приборы, которыми комплектуется автомобильная и тракторная техника. Помимо этого, компания производит радиоэлектронную аппаратуру для ракет семейства «Союз-2».