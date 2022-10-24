Якутск, 24 октября 2022, 05:38 — REGNUM Якутия всегда славилась своими меткими стрелками, снайперами, и сейчас мобилизованные из республики мужчины показывают во время подготовки отличные результаты. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев, посетивший десантно-штурмовую бригаду ВДВ. Он попробовал пострелять из нового автомата АК-12, которым вооружены бойцы, и признался, что впечатления от оружия остались хорошие.
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Он также подчеркнул, что тренируют бойцов профессионалы и остался доволен качеством обмундирования и оружия военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены продолжать шефскую работу с воинскими частями, в которых проходят подготовку мужчины, мобилизованные из республики. Её цель — знать об условиях и нуждах военнослужащих.