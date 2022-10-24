Якутск, 24 октября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Якутия всегда славилась своими меткими стрелками, снайперами, и сейчас мобилизованные из республики мужчины показывают во время подготовки отличные результаты. Об этом написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев, посетивший десантно-штурмовую бригаду ВДВ. Он попробовал пострелять из нового автомата АК-12, которым вооружены бойцы, и признался, что впечатления от оружия остались хорошие.

Министерство обороны Российской Федерации Военнослужащие

Читайте также: Со спецоборудованием бойцам надо помогать — глава Якутии

«Я горд был услышать от командира, что и тут наши ребята показывают отличные результаты, попадают точно в цель. У ребят высокий моральный дух. Все как один говорят, что пришли защищать Родину, своих земляков, бороться за мирное будущее. И мы верим, что они вернутся домой с победой!» — также отметил глава республики.

Он также подчеркнул, что тренируют бойцов профессионалы и остался доволен качеством обмундирования и оружия военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены продолжать шефскую работу с воинскими частями, в которых проходят подготовку мужчины, мобилизованные из республики. Её цель — знать об условиях и нуждах военнослужащих.