Ивдель, Свердловская область, 24 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. На поддержку коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Свердловской области, ежегодно направляют 2 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Коренные народы севера

В частности поддержку оказывают народу манси, представители которого живут в лесах Ивделя на севере региона. В 2022 году для манси закупили снегоходы и шлемы. Техника нужна жителям, чтобы добираться от мест традиционного проживания до Ивделя и обратно, в том числе перевозить детей в школу, обращаться за медицинской помощью, для получения мер социальной поддержки и госуслуг.

По данным департамента информполитики, в Свердловской области живут 137 манси, из них 60 предпочитают традиционный образ жизни в лесных поселениях.