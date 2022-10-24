Москва, , 05:28 — REGNUM В понедельник, 24 октября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 25 октября в столице переменная облачность, без осадков, температура воздуха −2… +0 °C.

Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, ночью — переменных направлений 1−6 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10°C днём. Ночью — −5… +0 °C.

Во вторник, 25 октября, днём в столице ожидается +4… +6 °C, по области +2… +7 °C, переменная облачность, без осадков, атмосферное давление 751 (+4) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C, местами небольшие осадки, снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области 25 и 26 октября будут самыми холодными днями с начала сезона, с ночными морозами до −5 °C.

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