Екатеринбург, 24 октября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Екатеринбургский цирк закроют на реконструкцию в 2022 году, работы обойдутся в 2,2-2,6 млрд рублей. Об этом в кулуарах фестиваля «Принцесса цирка» в Саратове сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Владислав Фальшивомонетчик Цирк в Екатеринбурге

«Воронежский и екатеринбургский цирк закроем в следующем году на реконструкцию. С момента закрытия на проведение работ нужно два года», — цитирует Белякова ТАСС.

Отметим, екатеринбургский цирк был открыт в 1980 году. Он является одним из самых больших цирков России и носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.