Москва, , 05:19 — REGNUM Сотрудничество с журналистом Антоном Красовским прекратила главный редактор Russia Today (RT) и международного информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Об этом она 24 октября написала в своём телеграм-канале.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян Дарья Драй © ИА REGNUM

Поводом к прекращению сотрудничества стало высказывание Красовского о детях, которое Симоньян назвала диким и омерзительным.

Симоньян отметила, что всё произошедшее вызвало у неё недоумение и предположила, что Красовский объяснится, «каким временным помешательством» были вызваны его слова.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — указала Симоньян.

В заключение главред RT пожелала детям Донбасса и детям, проживающим на территории б. УССР «чтобы все это как можно скорее закончилось» (имеется в виду спецоперация — ред. ИА REGNUM), и чтобы дети смогли спокойно жить и учиться на том языке, который считают родным.

Отметим, что речь идёт о крайне некорректном высказывании журналиста в ходе интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.