Якутск, , 05:23 — REGNUM В Якутии намерены продолжать шефскую работу с воинскими частями, в которых проходят подготовку мужчины, мобилизованные из республики. Её цель — знать об условиях и нуждах военнослужащих, написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Военнослужащий Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он посетил десантно-штурмовую бригаду ВДВ, где находится большая группа якутян. Им он передал рации, ночные прицелы, тепловизоры и другие необходимые приборы.

«Если с обмундированием бойцов все нормально, то в части спецоборудования военным надо помогать. Такая шефская работа с воинскими частями будет продолжена не только на местах подготовки, но и во время военной операции», — отметил Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что условиями пребывания и качеством питания мобилизованные довольны.

Как сообщало ИА REGNUM, на гастроли по территориям, где проходят подготовку мобилизованные жители Якутии, отправились артисты из республики. Первый концерт состоялся в военной части села Князе-Волконское Хабаровского края.