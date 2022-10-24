Якутск, , 05:21 — REGNUM Детям военнослужащих, мобилизованных из Якутска для участия в спецоперации в защиту Донбасса, оформляют транспортные карты для бесплатного проезда в городских автобусах, а семьям начали раздавать овощные наборы. Об этом 24 октября сообщил телеграм-канал мэрии города.

Овощи Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Доставка началась с 22 октября в Якутске со склада «Горснаб». В состав входят продуктовые наборы из овощей. Овощные наборы будут развозить по адресам ежедневно, без выходных», — пояснили в горадминистрации.

Что касается оформления транспортных карт для несовершеннолетних, то для получения такого проездного родителям ребёнка необходимо подать заявление в МФЦ или на портале Госуслуг. В том числе карты получат дети, которые прописаны в пригороде, но ездят в школу в Якутск.

Семьи военнослужащих в столице Якутии также начали получать единовременные выплаты в размере 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, для семей мобилизованных из Якутска дополнительно, кроме республиканских мер поддержки, предусмотрены также единовременные выплаты в 30 тыс. рублей, зачисление детей в дошкольные учреждения вне очереди, отсрочки от арендной платы за землю, бесплатный проезд школьников в автобусах и овощные наборы.