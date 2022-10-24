Москва, 24 октября, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Боевые дельфины могут быть задействованы для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов. Соответствующее заявление сделал 23 октября старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости.

Дельфины

Мухаметова попросили прокомментировать информацию, которую сообщил обозреватель Блейк Стилуэлл в американском издании 19Fortyfive. Журналист рассказал, что Россия якобы может использовать боевых дельфинов для борьбы с киевскими диверсантами в Чёрном море.

«Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту», — подтвердил Мухаметов.

По словам специалиста, дельфинов давно привлекали для поиска диверсантов, работой с этими морскими животными занимались ещё в конце 60-х как в СССР, так и в США. Главный центр по изучению и тренировке дельфинов в СССР появился как раз в Севастополе.

При распаде СССР подразделение с дельфинами отошло под эгиду Киева, животными практически не занимались. Активизация работ с дельфинами началась после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда база с дельфинами вернулась в состав подводных диверсионных сил и средств (ПДСС).

Мухамедов указал, что для противодиверсионной работы могут быть задействованы только черноморские дельфины-афалины. Они хорошо поддаются дрессировке и могут выполнять ряд поставленных задач. Также океанолог уточнил, что для подрыва кораблей дельфинов не применяют — на подготовку дельфина уходит слишком много времени, поэтому использовать их в качестве камикадзе попросту нерентабельно.