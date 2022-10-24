Санкт-Петербург, , 04:35 — REGNUM В Ленинградской области в течение всей недели прогнозируется дождь с небольшим снегом, с понижением ночных температур до −2… −4 °C. Об этом 24 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мокрый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В течение практически всей недели в Ленинградской области местами будет дождь и небольшой снег, потому что ночные температуры ожидаются −2… +3 °C, даже до −4 °C, а днём в начале недели — +3… +7 °C, в четверг и пятницу [27 и 28 октября] — +7… +9 °C, затем — вновь +3… +7 °C», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Метеоролог отметил, что в эти дни снежный покров не будет формироваться, поскольку в регионе он устанавливается в конце ноября — начале декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, европейскую часть России до середины декабря в связи с предзимьем ожидает переменчивый характер погоды, к зиме она станет более устойчивой.

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