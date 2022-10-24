Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 октября провёл телефонный разговор с представителем киевского режима Дмитрием Кулебой, в котором назвал ложными предупреждения России о возможности применения киевскими нацистами так называемой «грязной бомбы» на территории б. УССР. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Энтони Блинкен

В документе подчёркивается, что Соединённые Штаты и дальше продолжат оказывать Киеву «беспрецедентную помощь в сфере безопасности, экономики и гуманитарной поддержки столько, сколько потребуется по мере того, как мы [США] призываем Россию к ответу».

Нед Прайс «Блинкен заявил… Кулебе, что США отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что [киевский режим] готовится применить «грязную бомбу» на своей территории».

Также было заявлено, что «мир распознает любые попытки России» использовать свои утверждения о «грязной бомбе» Киева «в качестве предлога для эскалации».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных разговоров с шефом Пентагона Ллойдом Остином, а также британским, французским и турецким коллегами, довёл до них озабоченность РФ в связи с возможной провокации со стороны Киева с подрывом «грязной бомбы».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе телефонного разговора с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Киев не намерен идти на эскалацию конфликта.

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