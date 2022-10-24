Ейск, Краснодарский край, 24 октября 2022, 04:11 — REGNUM Причиной возгорания и крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели двух птиц. Об этом 24 октября сообщает ТАСС.
Уточняется, что останки птиц, по всей видимости, чаек, были найдены экспертами при детальном осмотре обломков самолёта. По мнению специалистов, именно попадание птиц в двигатель стало причиной для его возгорания и последующего падения.
Отмечается, что птицы попали в двигатели Су-34 во время взлёта истребителя-бомбардировщика.
Напомним, военный самолёт Су-34 потерпел крушение 17 октября, он упал на жилой квартал дома в Ейске. В результате катастрофы погибли 14 человек, ещё 42 пострадали, часть пострадавших до сих пор находятся в медучреждениях под наблюдением врачей.
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