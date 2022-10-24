Берлин, , 03:54 — REGNUM Идею разработки «плана Маршалла» для Киева вновь выдвинули глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 23 октября сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поясняется, что речь идёт о создании, как минимум, нового «плана Маршалла» XXI столетия. Кроме того, политики выступили за формирование платформы для координации средств, которые будут поступать для помощи Киеву, чтобы они «попадали туда, где необходимы больше всего».

При этом сам Шольц ещё в августе заявлял, что для помощи Киеву потребуется нечто более грандиозное, нежели «план Маршалла», на восстановление этой страны, по мнению канцлера ФРГ, потребуются миллиарды евро, при этом вопрос о мирном решении конфликта находится исключительно в ведении Киева. Ещё раньше Шольц утверждал, что Евросоюз и G7 обсуждают «план Маршалла», якобы специально разработанный для помощи киевскому режиму в восстановлении страны.

Напомним, «планом Маршалла» называют программу помощи Европе после Второй мировой войны. Был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарём Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана приняли участие 17 европейских стран.

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