Киншаса, , 03:40 — REGNUM В результате столкновений между подразделениями правительственных войск Демократической Республики Конго (ДР Конго) и боевиками группировки «Движение 23 марта» погибли пять военнослужащих и один мирный житель, более 30 человек получили ранения. Об этом 24 октября сообщает Agence France-Presse.

Солдат ДР Конго SSgt. Jocelyn A. Guthrie

По его данным, боевики смогли занять деревню в провинции Северное Киву, правительственные подразделения находятся вблизи этого населённого пункта.

21 октября между вооружёнными силами ДР Конго и боевиками «Движения 23 марта» после нескольких недель относительного затишья вновь возобновились вооружённые столкновения.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения бандитов на жилое поселение в провинции Итури в Демократической Республике Конго (ДР Конго).

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