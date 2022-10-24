Мехико, , 03:54 — REGNUM Два человека погибли 23 октября в Мексике по причине разрушений, вызванных тропическим ураганом «Рослин», сообщает Reuters.

Ураган Mariamichelle

В городе Мескальтитан 74-летний мужчина погиб после того, когда ему на голову упала балка, сообщило министерствл безопасности и защиты граждан штата Наярит. В районе Росаморада 39-летняя женщина погибла при обрушении забора.

Напомним, что ураган «Рослин» достиг берегов мексиканского штата Наярит 23 октября, принеся с собой сильные ливни и спровоцировав наводнения.

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