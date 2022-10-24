Москва, , 03:25 — REGNUM Победителем объединённого тендера ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» со стартовой ценой более 2,12 млрд рублей стало АО «Максимателеком», с которым и будет подписан договор. Сумма сделки составит 2 120 799 606,65 рубля, что равно начальной цене тендера, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке тендера уточняется, что «Мосгортранс» заключит с единственным участником контракт на 1 263 240 207,95 рубля, а метрополитен — на 857 559 398,7 рубля.

В задачи исполнителя входит создание единой автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью заказчиков. На эти цели отводится в первом случае — 1 136 календарных дней, во втором — 1146 календарных дней.

АО «Максимателеком» в ЕГРЮЛ фигурирует с 2004 года. На июнь 2022 года 50,975% акций общества принадлежало иностранной компании «Джеромелл Трейд Лимитед» (Geromell Trade Limited). Ещё 23,75% акций было у ООО «СмартМолл».