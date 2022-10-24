Берлин, 24 октября 2022, 03:16 — REGNUM Решение «образцово помёрзнуть», чтобы подать пример жителям страны, приняло правительство Германии на фоне высоких цена на энергоносители и призывов к экономии. Об этом 23 октября пишет издание Der Spiegel.

Газ для Германии
Газ для Германии
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Министр экономики Роберт Хабек накануне подписал указ, рекомендующий экономить электроэнергию во всех органах власти страны. В связи с этим министерства поставили перед собой задачу «образцово мёрзнуть» за народ Германии.

В частности, президент федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф рассказала, что теперь на совещаниях из-за холода в помещениях приходится сидеть одетыми, в пальто и шарфах.

В канцелярии президента Германии температура в помещениях не превышает +17 градусов, поэтому сотрудникам разрешено приносить с собой одеяла из флиса «серо-мышиного цвета». Часто в кабинетах сотрудники сидят, плотно закутавшись в одеяла.

В министерстве обороны ФРГ сотрудникам приходится работать в более спартанских условиях. Внутриведомственное распоряжение гласит, что ведомству и бундесверу нужно сократить потребление энергии на 15%, ради этой цели сотрудникам приходится мириться с существенной «потерей комфорта».

Экономия коснулась даже иностранных гостей и дипломатов. В МИД Германии значительно сокращена подача горячей воды, всем дипломатам и гостям приходится мыть руки исключительно холодной водой.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек пообещал лучше подготовить страну к следующей зиме.

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