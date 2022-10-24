Берлин, 24 октября, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Решение «образцово помёрзнуть», чтобы подать пример жителям страны, приняло правительство Германии на фоне высоких цен на энергоносители и призывов к экономии. Об этом 23 октября пишет издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Германии

Министр экономики Роберт Хабек накануне подписал указ, рекомендующий экономить электроэнергию во всех органах власти страны. В связи с этим министерства поставили перед собой задачу «образцово мёрзнуть» за народ Германии.

В частности, президент федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф рассказала, что теперь на совещаниях из-за холода в помещениях приходится сидеть одетыми, в пальто и шарфах.

В канцелярии президента Германии температура в помещениях не превышает +17 градусов, поэтому сотрудникам разрешено приносить с собой одеяла из флиса «серо-мышиного цвета». Часто в кабинетах сотрудники сидят, плотно закутавшись в одеяла.

В министерстве обороны ФРГ сотрудникам приходится работать в более спартанских условиях. Внутриведомственное распоряжение гласит, что ведомству и бундесверу нужно сократить потребление энергии на 15%, ради этой цели сотрудникам приходится мириться с существенной «потерей комфорта».

Экономия коснулась даже иностранных гостей и дипломатов. В МИД Германии значительно сокращена подача горячей воды, всем дипломатам и гостям приходится мыть руки исключительно холодной водой.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек пообещал лучше подготовить страну к следующей зиме.