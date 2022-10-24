Пхеньян, 24 октября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Северная и Южная Корея 24 октября сделали предупредительные выстрелы у западного побережья, обвинив при этом друг друга в нарушении западной морской границы, сообщает Reuters.

Граница. Вид на Южную Корею из Северной

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи произвел предупредительные выстрелы, пытаясь отогнать северокорейское торговое судно, якобы пересекшее северную разграничительную линию — фактическую морскую границу.

В свою очередь военные КНДР выпустили 10 артиллерийских снарядов, заявив, что Южная Корея первой открыла огонь «под предлогом выслеживания неопознанного судна».

«Было приказано принять первоначальные контрмеры для решительного изгнания вражеского военного корабля. Мы выпустили 10 снарядов из реактивных систем залпового огня вблизи вод, где произошло движение противника», — рассказал представитель генерального штаба Корейской народной армии Севера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Южной Кореи призвало КНДР уважать и соблюдать межкорейские договорённости от 19 сентября 2018 года. Представитель министерства объединения отметил, что заинтересованные ведомства ведут тщательное наблюдение за Северной Кореей, сохраняя готовность к любому варианту развития ситуации.