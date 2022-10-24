Липецк, 24 октября 2022, 03:15 — REGNUM В арбитраж Липецкой области поступил банкротный иск, который кредитор адресовал предприятию, успевшему отработать только два года, — ООО «Завод минеральных удобрений». Заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
Иск от Павла Пестрякова был подан 21 октября 2022 года. В августе в ходе гражданского спора суд удовлетворил его претензии к заводу о взыскании задолженности «по договору аренды объектов недвижимости и производственного оборудования от 31.12.2021 года за период с 01.01.2022 по 20.05.2022 год в размере 23 333 000 руб.».
Завод был учреждён в Липецке в июне 2020 года для производства удобрений и азотных соединений. С 19 июля 2022 года предприятие числится в стадии ликвидации, которую планируют завершить до конца 2022 года. Владелец актива с февраля 2022 года — Оксана Жукова. По данным базы «Контур. Фокус», ранее владельцами были Александр Камынин и Сергей Чепоров. Последний на сегодня выступает ликвидатором. За 2021 год выручка ООО составила 20,4 млн рублей, чистая прибыль — 2,4 млн рублей.
Напомним, ранее банкротный иск также получил асфальтобетонный завод из Томской области.