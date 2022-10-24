Липецк, , 03:15 — REGNUM В арбитраж Липецкой области поступил банкротный иск, который кредитор адресовал предприятию, успевшему отработать только два года, — ООО «Завод минеральных удобрений». Заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от Павла Пестрякова был подан 21 октября 2022 года. В августе в ходе гражданского спора суд удовлетворил его претензии к заводу о взыскании задолженности «по договору аренды объектов недвижимости и производственного оборудования от 31.12.2021 года за период с 01.01.2022 по 20.05.2022 год в размере 23 333 000 руб.».

Напомним, ранее банкротный иск также получил асфальтобетонный завод из Томской области.