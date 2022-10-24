Москва, 24 октября, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Европейскую часть России до середины декабря в связи с предзимьем ожидает переменчивый характер погоды, к зиме она станет более устойчивой. Об этом 22 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

«В период предзимья, а оно будет длиться еще полтора месяца, до середины декабря, погода будет очень переменчивая. Идет перестройка циркуляции», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, в этот период, который является наиболее переменчивым сезоном года, относительно тёплые дни будут регулярно сменяться холодными, дождливые — сухими, солнечные — облачными.

Напомним, в метеорологии существует не четыре сезона года, а шесть — первая и вторая части лета, а также предзимье, начавшееся с 19 октября.

Роман Вильфанд «Летом бывает, что антициклон установится и все — на много дней один характер погоды, в предзимье такое — редкость. Зимой погода станет устойчивее».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области 25 и 26 октября будут самыми холодными днями с начала сезона, с ночными морозами до −5 °C.

Читайте также: В Западной Сибири резко похолодает