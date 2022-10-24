Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Президент США Джо Байден решил привиться обновленной вакциной от COVID-19, сообщает 23 октября Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Кевина Муньоса.

Джо Байден U.S. Department of Defence

Согласно официальным данным за прошлую неделю, уже 20 миллионов граждан США получили обновленную вакцину, однако Белому дому этого все равно не достаточно.

«Нам нужно, чтобы каждый получил обновленную вакцину как можно скорее», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, что в июле Байден получил положительный результат теста на COVID.