Вашингтон, 24 октября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден решил привиться обновленной вакциной от COVID-19, сообщает 23 октября Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Кевина Муньоса.

U.S. Department of Defence Джо Байден

Согласно официальным данным за прошлую неделю, уже 20 миллионов граждан США получили обновленную вакцину, однако Белому дому этого все равно не достаточно.

«Нам нужно, чтобы каждый получил обновленную вакцину как можно скорее», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, что в июле Байден получил положительный результат теста на COVID.