Канберра, , 03:16 — REGNUM Один из шахтеров австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining подвергся опасности во время инцидента на шахте Brucejack в Канаде, сообщает 24 октября Reuters.

Шахта gexters

В данный момент спасательная команда пытается решить, как безопасно проникнуть на место происшествия. Шахта уже приостановила все работы.

Дополнительные детали инцидента пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов боевиками киевского режима в ДНР осталась без электроснабжения шахта имени Засядько.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР из-за обстрелов обесточена шахта, горняки застряли под землей