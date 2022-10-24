Канберра, 24 октября, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Один из шахтеров австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining подвергся опасности во время инцидента на шахте Brucejack в Канаде, сообщает 24 октября Reuters.

gexters Шахта

В данный момент спасательная команда пытается решить, как безопасно проникнуть на место происшествия. Шахта уже приостановила все работы.

Дополнительные детали инцидента пока не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов боевиками киевского режима в ДНР осталась без электроснабжения шахта имени Засядько.