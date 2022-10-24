Москва, , 02:57 — REGNUM От судостроительного завода «Янтарь» Министерство обороны России получило крупные финансовые претензии, которые арбитражный суд Москвы пока к производству не принял и дату первого заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Предприятие из Калининградской области, которое в числе прочего возводит военные корабли, обратилось с иском 17 октября 2022 года. Пока известно только, что спор касается взыскания 4 627 152 724,92 рубля. Подробности договора, который лежит в основе дела, не сообщались.

Напомним, в начале октября 2022 года через суд завод «Янтарь», входящий в дивизион Объединённой судостроительной корпорации, уже взыскивал с министерства неустойку по договору. Сумма судом была снижена с 24,6 до 19,8 млн рублей.