Москва, , 02:43 — REGNUM От Международной космической станции (МКС) 24 октября отстыковался транспортный корабль «Прогресс МС-19» с мусором и отработавшим оборудованием на борту. Об этом пресс-служба Роскосмоса сообщает в своём телеграм-канале.

Космический корабль «Прогресс» NASA

пресс-служба Роскосмоса «В 01:45:34 мск корабль отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента МКС».

Для схода с орбиты в 04:51 мск включится двигатель грузового корабля, который должен будет сгореть в плотных слоях атмосферы. Его несгоревшие элементы упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана, ориентировочно в 2,6 тыс. километрах от города Веллингтона (Новая Зеландия).

Как сообщало ИА REGNUM, на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома «Байконур» завершена установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-21».

Читайте также: Мантуров: Россия может продлить участие в проекте МКС до 2028 года

Читайте ранее в этом сюжете: Ракету с кораблём «Прогресс» вывезли на стартовый комплекс «Байконура»