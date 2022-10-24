Лос-Анджелес, США, , 02:41 — REGNUM Дэвид Гордон Грин отреагировал на негативную критику поклонников серии фильмов ужасов «Хэллоуин», которые поставили картине «Хэллоуин заканчивается» низкую оценку (57%) на известном рейтинговом сайте Rotten Tomaroes. Об этом 24 октября сообщает портал TVLine.

Джейми Ли Кёртис Цитата из трейлера к/ф «Хэллоуин заканчивается»

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, кинематографист сказал, что он просто сделал фильм таким, каким хотел. «На каждый кусочек негативной реакции вы также получаете людей, которые благодарят вас за то, что вы перенесли его (фильм — ИА REGNUM) в новое место и сохранили его живым и полным любви», — подчеркнул Грин. Он также заявил, что хотел показать «историю любви» между двумя персонажами.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сумма кассовых сборов «Хэллоуин заканчивается» во вторые выходные показов (21-23 октября 2022 года) сократилась на 80% по сравнению с премьерными выходными. Стоит отметить, что выход картины в прокат США состоялся одновременно с её релизом на сайте онлайн-кинотеатра Peacock.

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