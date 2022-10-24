Торонто, Канада, , 02:37 — REGNUM Два человека пострадали в результате двух инцидентов со стрельбой в канадском Торонто. Об этом в 23 октября сообщил телеканал CTV.

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Сразу два инцидента со стрельбой произошли с разницей в час в северной и центральной частях города. Первый случай произошёл около 03:00 по местному времени в квартале развлечений. Прибывшие после получения информации о стрельбе на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями, он был госпитализирован.

Второй инцидент произошёл около 04:00 по местному времени в Северном Йорке, здесь полиция по прибытии на место происшествия обнаружила раненого мужчину, он был доставлен в больницу.

Улицы, на которых произошли инциденты со стрельбой, оцеплены полицией, проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего. Кроме того, полиция устанавливает, существует ли связь между двумя случаями со стрельбой в разных частях города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Канаде введён запрет на продажу и импорт короткоствольного оружия.

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