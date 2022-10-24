Красноярск, , 02:22 — REGNUM В понедельник, 24 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Снег Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В 6:00 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 24 на 25 октября ожидается до −1… +2 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, при порывах до 13−18 м/с. Давление — 744 (+18) мм рт. ст.

Во вторник, 25 октября, в Красноярске до +4… +6 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до −3… +1 °C, небольшая облачность.

В среду, 26 октября, в Красноярске ожидается до +4… +7 °C днём и до −2… +1 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 24 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидаются порывы южного ветра 15−17 м/с, в Эвенкийском МР местами порывы ветра западной четверти 17−22 м/с, в Туруханском районе местами порывы западного ветра 15−18 м/с,

В центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии местами порывы западного ветра 15−18 м/с, в Туве местами порывы северо-западного ветра 15−20 м/с. На дорогах местами гололедица, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. В горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.

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