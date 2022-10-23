Манила, 24 октября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Самолет южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines, перевозивший 173 человека, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время неудачной посадки в международном аэропорту Мактан-Себу на Филиппинах, однако всем пассажирам удалось благополучно эвакуироваться, сообщает 24 октября Reuters.

Взлетные полосы

Пилоты самолета Airbus SE, совершающие полет из Сеула, дважды попытались приземлиться на фоне плохих погодных условий, но на третьей попытке самолет сошел с полосы, говорится в заявлении Korean Air.

«Пассажиры разместились в трех местных гостиницах и мы организуем альтернативный рейс. В настоящее время мы устанавливаем причину инцидента», — сообщила компания.

Известно, что во время неудачной посадки самолет повредился, но более конкретная информация пока отсутствует.