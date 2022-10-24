Москва, 24 октября 2022, 02:09 — REGNUM Леонид Якубович в эфире программы «Ты не поверишь» рассказал о том, чем увлекается его 24-летняя дочь Варвара. Очередной выпуск телешоу был опубликован 23 октября на сайте телеканала НТВ.
«Она увлечена песнями очень тяжёлыми, очень странными. Это такое средневековье, это викинги. Главное, что она довольна» — сказал Якубович. Сама Варвара сообщила журналистам, что отец показывал её композиции Игорю Крутому, но тот дал понять, что они не имеют коммерческого потенциала. «И я с ним абсолютно согласна», — отметила Варвара.
Ведущий также сообщил, что однажды дочь сводила его на мероприятие косплееров. «Мне нравятся эти косплеи, они довольно забавны по атмосфере, но я в этом ничего не понимаю», — признался Якубович.
Напомним, в августе 2022 года Леонид Якубович сообщил, что не смотрит свою передачу «Поле чудес». При этом он отметил, что получает удовольствие от съёмок передачи, и что зрители определят «по глазам» тот момент, когда ему надоест этот процесс.
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