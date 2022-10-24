Москва, , 02:09 — REGNUM Леонид Якубович в эфире программы «Ты не поверишь» рассказал о том, чем увлекается его 24-летняя дочь Варвара. Очередной выпуск телешоу был опубликован 23 октября на сайте телеканала НТВ.

Леонид Якубович Дмитрий Рожков

«Она увлечена песнями очень тяжёлыми, очень странными. Это такое средневековье, это викинги. Главное, что она довольна» — сказал Якубович. Сама Варвара сообщила журналистам, что отец показывал её композиции Игорю Крутому, но тот дал понять, что они не имеют коммерческого потенциала. «И я с ним абсолютно согласна», — отметила Варвара.

Ведущий также сообщил, что однажды дочь сводила его на мероприятие косплееров. «Мне нравятся эти косплеи, они довольно забавны по атмосфере, но я в этом ничего не понимаю», — признался Якубович.

Напомним, в августе 2022 года Леонид Якубович сообщил, что не смотрит свою передачу «Поле чудес». При этом он отметил, что получает удовольствие от съёмок передачи, и что зрители определят «по глазам» тот момент, когда ему надоест этот процесс.

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