Дублин, 24 октября, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Возмущение отсутствием жилья для беженцев, прибывающих в Ирландию с территории б. УССР, выразила так называемый посол киевского режима в Дублине Лариса Герасько в интервью радио RTÉ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Недовольство дипломата вызвала ситуация с 43 беженцами, которым власти Ирландии не смогли предоставить государственное жильё. При этом местные власти уточняют, что все прибывшие вынужденные переселенцы являются мужчинами.

Герасько назвала ситуацию с жильём для беженцев в Ирландии очень тревожной и заявила, что прибывшие в страну с территории б. УССР уже потратились на билет, поэтому властям страны нужно заранее объявлять о проблемах с предоставлением жилья, чтобы у беженцев был выбор, куда ехать. Герасько выразила надежду, что страны Евросоюза найдут выход из создавшейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр по делам детей и молодежи Ирландии Родерик О’Горман предупредил, что прибывающие в страну беженцы с территории б. УССР могут оказаться на улице в связи с отсутствием мест для их размещения.

О’Горман предупредил, что при размещении беженцев приоритет будет у наиболее уязвимых категорий. В связи с дефицитом жилья для вынужденных переселенцев министр попросил тех, кто находится в странах Евросоюза, оставаться там либо выбрать другую страну для пребывания.