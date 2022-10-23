Первый конвой французской бронетехники вошёл на территорию Румынии
Бухарест, 24 октября, 2022, 02:00 — ИА Регнум. В Румынию 23 октября прибыл первый конвой французских бронетранспортёров VAB, направленных в регион для укрепления военного присутствия Франции в рамках боевой группы НАТО на фоне специальной военной операции России на территории б. УССР. О прохождении конвоя через пограничный пункт «Нэдлак» (уезд Арад) сообщает Радио Румынии.
Ситуацию с усилением уже присутствующего в Чинку (уезд Брашов, Румыния) французского контингента в составе 750 военнослужащих радиостанции прокомментировал сопровождающий конвой полковник Александр де Фелигонд.
По словам офицера, французские военные прибыли в страну «для совместной подготовки с военными Румынии, а также Нидерландов», которая будет проводиться в Чинку и в других районах Румынии.
Ожидается, что рота танков Leclerc прибудет в Румынию в ноябре в составе второго конвоя.
Напомним, 18 октября с военной базы Мурмелон-ле-Гран на востоке Франции в направлении Румынии для укрепления группировки НАТО на территории Восточной Европы в рамках операции Eagle отправились первые две колонны боевых бронированных машин пехоты (ББМП). Всего до конца октября в Румынию ожидается прибытие 12 танков Leclerc и 14 ББМП VAB.
Как сообщало ИА REGNUM, США разместили в Румынии для участия в военных учениях подразделения своей 101-й дивизии воздушно-десантных войск, которая может зайти на территорию б. УССР, несмотря на официальные заявления американских властей.
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