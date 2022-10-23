Бухарест, 24 октября, 2022, 02:00 — ИА Регнум. В Румынию 23 октября прибыл первый конвой французских бронетранспортёров VAB, направленных в регион для укрепления военного присутствия Франции в рамках боевой группы НАТО на фоне специальной военной операции России на территории б. УССР. О прохождении конвоя через пограничный пункт «Нэдлак» (уезд Арад) сообщает Радио Румынии.

Amc.af.mil Французские военные

Ситуацию с усилением уже присутствующего в Чинку (уезд Брашов, Румыния) французского контингента в составе 750 военнослужащих радиостанции прокомментировал сопровождающий конвой полковник Александр де Фелигонд.

Александр де Фелигонд «С начала конфликта было принято решение направить лёгкую пехоту, но позднее… было решено развернуть в Чинку тяжёлый батальон, перейти от оснащения лёгкой боевой техникой к бронированной… Речь идёт о роте танков «Леклерк» и бронетранспортёрах для пехоты».

По словам офицера, французские военные прибыли в страну «для совместной подготовки с военными Румынии, а также Нидерландов», которая будет проводиться в Чинку и в других районах Румынии.

Ожидается, что рота танков Leclerc прибудет в Румынию в ноябре в составе второго конвоя.

Напомним, 18 октября с военной базы Мурмелон-ле-Гран на востоке Франции в направлении Румынии для укрепления группировки НАТО на территории Восточной Европы в рамках операции Eagle отправились первые две колонны боевых бронированных машин пехоты (ББМП). Всего до конца октября в Румынию ожидается прибытие 12 танков Leclerc и 14 ББМП VAB.

Как сообщало ИА REGNUM, США разместили в Румынии для участия в военных учениях подразделения своей 101-й дивизии воздушно-десантных войск, которая может зайти на территорию б. УССР, несмотря на официальные заявления американских властей.

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