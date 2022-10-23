Вашингтон, 24 октября, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Правительство президента США Джо Байдена является главным бенефициаром конфликта на территории б. УССР, заявила бывший кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль, сообщает 23 октября Reuters.

U.S. Army Инструктор США на территории бывшей УССР

Об этом политик рассказала в интервью израильскому телеканалу i24news, при этом подчеркнув, что Франция и Европа по большей части утратили свой нейтралитет и теперь вынуждены присоединяться к политике Штатов и НАТО.

Руаяль считает, что Париж помог бы избежать киевского конфликта, останься у него «свобода слова» на международной арене. При этом граждане Франции также поддержали бы «полное прекращение» конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны России и Франции обсудили ситуацию на территории б. УССР.