Лондон, , 02:05 — REGNUM Экс-глава британского Минфина Риши Сунак подтвердил, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра на фоне отставки Лиз Трасс, сообщает 23 октября Reuters.

Риши Сунак UK Government

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом», — написал политик в Твиттере.

«Именно поэтому я выдвигаю свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра», — добавил он.

Экс-министр ранее уже выдвигал свою кандидатуру на данный пост летом, после ухода с должности Бориса Джонсона. Однако победу в гонке одержала Лиз Трасс.

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