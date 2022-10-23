Лондон, 24 октября, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Экс-глава британского Минфина Риши Сунак подтвердил, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра на фоне отставки Лиз Трасс, сообщает 23 октября Reuters.

UK Government Риши Сунак

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом», — написал политик в Твиттере.

«Именно поэтому я выдвигаю свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра», — добавил он.

Экс-министр ранее уже выдвигал свою кандидатуру на данный пост летом, после ухода с должности Бориса Джонсона. Однако победу в гонке одержала Лиз Трасс.