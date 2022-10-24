Кампала, , 02:04 — REGNUM Еще два жителя Уганды, находящиеся в изоляторе главной больницы страны, получили положительный результат теста на вирус Эбола. Всего в данном учреждении зафиксировано 5 случаев заражения, сообщает 23 октября Reuters со ссылкой на минздрав.

Эбола jurek d

При этом несколько дней назад правительство страны заявило, что вспышка лихорадки Эбола в Уганде находится под контролем и должна закончиться к концу 2022 года.

Ранее в стране по причине заражения вирусом погибли 27 человек. Отмечается, что в Уганде распространен суданский штамм Эболы.

Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы со вспышкой Эболы в центральной части Уганды правительство ввело трехнедельный карантин. Карантинные меры включают ночной комендантский час, ограничения на передвижение, а также закрытие развлекательных и религиозных учреждений.

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