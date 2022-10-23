Новая Каховка, Херсонская область, 24 октября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Ракетные удары нанесли киевские боевики по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 24 октября сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Уточняется, что очередной обстрел города киевскими боевиками произошёл в ночь на 24 октября. Прозвучало десять взрывов. Затем, примерно через час обстрел со стороны ВСУ повторился, прозвучало восемь взрывов, затем ещё четыре взрыва. Работает ПВО Вооружённых сил России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за 24 часа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили на территории ЛНР и Херсонской области 24 ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч». Киевские боевики обстреляли семь населённых пунктов на территории двух российских регионов.