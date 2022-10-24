Хартум, , 01:34 — REGNUM Участник протестов в столице Судана Хартуме был убит силовиками выстрелом в грудь во время демонстрации 23 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате общее число демонстрантов, погибших в ходе протестов, достигло 118 человек. Напомним, что протесты в Судане начались около года назад после военного переворота 25 октября.

Отмечается, что убийство еще одного демонстранта произошло на фоне того, как политические партии страны заявили о проведении переговоров с военными лидерами для урегулирования конфликта.

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