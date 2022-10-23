Хартум, 24 октября, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Участник протестов в столице Судана Хартуме был убит силовиками выстрелом в грудь во время демонстрации 23 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

В результате общее число демонстрантов, погибших в ходе протестов, достигло 118 человек. Напомним, что протесты в Судане начались около года назад после военного переворота 25 октября.

Отмечается, что убийство еще одного демонстранта произошло на фоне того, как политические партии страны заявили о проведении переговоров с военными лидерами для урегулирования конфликта.