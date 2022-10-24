Абуджа, , 01:34 — REGNUM США и Великобритания 23 октября предупредили о возможном теракте в столице Нигерии Абудже, который, среди прочих целей, может быть направлен на правительственные здания, религиозные центры и школы, сообщает Reuters.

ВС Нигерии

Напомним, что Нигерия борется с исламистскими повстанцами на северо-востоке. Ранее в июле «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за налет на тюрьму в Абудже и освобождение порядка 440 заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами новых столкновений в Центральной Нигерии стали 23 человека, сообщает 20 октября Reuters.

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