Могадишо, , 01:34 — REGNUM В результате взрыва заминированного автомобиля и стрельбы в отель в сомалийском городе Кисмайю погибли девять человек. Позже полиции удалось убить трех нападавших, и ранить четвертого, сообщает 23 октября Reuters.

Сомали (сс) CT Snow

Неизвестные открыли стрельбу вслед за тем, как начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в ворота отеля Tawakal. Позже связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка боевиков «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за нападение на себя.

Отмечается, что среди погибших были студенты и гражданские лица. Еще 47 человек получили ранения.

В преддверии атаки служба безопасности страны проводила в отеле совещание, посвященное борьбе с «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил агентству Reuters сотрудник правоохранительных органов.