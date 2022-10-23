Анадырь, 24 октября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. В населённых пунктах Чукотки на побережье Восточно-Сибирского моря ожидается сильный ветер, достигающий при порывах 15−20 м/с, низовая метель. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пресс-служба правительства Чукотки Чукотка

В связи с неблагоприятной погодой в аэропортах прибытия, из Анадыря задержаны вылеты двух авиарейсов — в Залив Креста и Марково.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Анадыре и на востоке Чукотки из-за ожидающегося ветра до 35−40 м/с было объявлено штормовое предупреждения, отменены занятия в школах.