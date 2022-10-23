Пхеньян, 24 октября, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Огнём из реактивных систем залпового огня (РСЗО) на предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи ответила КНДР. Об этом 24 октября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Северная Корея заявляет, что огонь из РСЗО вёлся в ответ на предупредительные выстрелы Южной Кореи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащие Южной Кореи открыли предупредительный огонь из-за судна из КНДР, якобы нарушившего морскую линию разграничения.