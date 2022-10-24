Сеул, , 00:56 — REGNUM Предупредительный огонь открыли военнослужащие Южной Кореи по судну из КНДР, которое, якобы, нарушило морскую линию разграничения. Об этом 23 октября сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что, по предварительным данным, судно из Северной Кореи пересекло северную разделительную линию. Южнокорейские военные произвели несколько выстрелов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Южной Кореи призвало КНДР уважать и соблюдать межкорейские договорённости от 19 сентября 2018 года. Представитель министерства объединения отметил, что заинтересованные ведомства ведут тщательное наблюдение за Северной Кореей, сохраняя готовность к любому варианту развития ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее призвали КНДР соблюдать межкорейское соглашение

Читайте развитие сюжета: Северная Корея ответила огнём из РСЗО на выстрелы со стороны Южной Кореи